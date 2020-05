Visit Greenland: Stort set ingen turister til sommer

redaktionen Lørdag, 23. maj 2020 - 13:36

Sidste uge blev genåbningstrategien baseret på tre faser præsenteret. Visit Greenland har efterfølgende samarbejdet med Natasha Martin fra Good Tourism om at lave en analyse af, hvad strategien kan betyde for grønlandsk turisme.

Det skriver Visit Greenland i en pressemeddelelse.

- Analysen tager udgangspunkt i tre scenarier, som illustrerer, hvornår turister forventes at komme til Grønland. Scenarierne er best case, middel case og worst case. I hver case tages der højde for, hvornår Grønland indtræder i fase tre, og hvad det har af betydning for sommersæsonen, fremhæves det.

Scenarierne påvirkes af smittespredning i Grønland og Danmark, fasernes restriktioner og tidspunktet for åbning af Rigsfællesskabets grænser. De tager ikke højde for genåbning af udrejse fra turisternes hjemlande, oplyses det.

Tre scenarier

Best case scenariet er, at den nuværende positive COVID-19-udvikling fortsætter. I så fald vil turister have mulighed for at vende tilbage til Grønland i løbet af august. Selv dette scenarie har store forbehold, da det forudsættes, at der forinden kan mobiliseres et salg og at turister vil og kan rejse.

Middle case scenariet er, at den positive udvikling i forhold til COVID-19 smitte fortsætter, men at der vil være op og nedture undervejs. Derfor vil turisterne tidligst kunne vende tilbage i oktober, og sommersæsonen være tabt. Dog vil der være mulighed for produktudvikling tilturister i slutningen af året, hvor indtjening måske kan hentes.

Worst case scenariet er, at der kommer en sekundær smittebølge i efteråret. I så faldforventes det, at turisterne først kan vende tilbage i slutningen 2020, og turisme-året 2020 vilvære tabt.

Visit Greenland forudser derfor en sommersæson stort set uden turister - uanset hvilket scenarie, vi rammer, påpeges det.

Lidt under halv milliard

Visit Greenlands ‘best case’ til ‘worst case’ model er baseret på tendenser i data, hvor man kan se udviklingen i Covid-19 smitte i Danmark, som er afgørende for timingen af Selvstyrets Fase 1-2-3 åbnings model.

- Tal for tab af omsætning i den grønlandske turismebranche tager udgangspunkt i tal fra Grønlandsbanken og Copenhagen Economics rapport ‘ COVID-19 - betydning for turismenog BNP i Grønland’, hvor der estimeres med et samlet tab på cirka 450 millioner kroner ved en helt komplet tabt turisme sæson i 2020, lyder det.