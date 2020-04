Visit Greenland: Oplev dit eget land og støt økonomien

Merete Lindstrøm Onsdag, 15. april 2020 - 15:29

Turistbranchen har det hårdt under coronakrisen. Økonomisk råd mener, at det er det erhverv, kommer til at betale den højeste pris, og flere virksomheder har allerede meldt ud om meget store økonomiske tab på grund af aflysninger og manglende bookinger i kalenderen. Hele sommersæsonen kan meget vel være gået tabt, lyder det.

Derfor mener Visit Greenland, at befolkningen skal være med til at hjælpe branchen på fode igen, når rejseforbuddet ophæves. Samtidig skal lokale have mulighed for at få del i de mange fantastiske oplevelser, som ofte er forbeholdt turister fra andre lande.

- Ud over det bidrager til økonomien i Grønland, så er det også med til at lokalbefolkningen får mulighed for at opleve noget af alt det, der er på det glitrede papir i rejsebruchurene om vores land, siger Visit Greenlands formand, Anette Lings, til Sermitsiaq.AG.

Nye produkter skal sætte gang i erhvervet

Det, at branchen er nødt til at tænke nyt og finde andre produkter for at tilpasse sig den nye virkelighed, kan føre noget rigtigt godt med sig, mener hun.

- Det vil skabe et bredere fundament for turisterhvervet. Nu handler det om at udvikle vores produkter mere til hjemmemarkedet, så vi styrker erhvervet gennem egen innovation, siger hun.

Men det er ikke bare befolkningens ansvar at vælge ferien herhjemme. Visit Greenland opfordrer nemlig kommuner, virksomheder og feriefonden til at vise fleksibilitet i håndtering af ferie-frirejseordninger i det offentlige og private, så afsatte midler til ferie-frirejser kan bruges til ferie og oplevelser i eget land.

- Vi bliver nødt til at handle nu. Der er alle både politikere og erhvervet, der skal hjælpes ad med at løse krisen, siger Anette Lings.

Lovgivningen må tilpasses

Kommunerne er blandt de store arbejdspladser, der har ferie-frirejser for deres medarbejdere. Og Anette Lings har allerede været i kontakt med nogle af kommunaldirektørerne om ideen.

- Umiddelbart er der positiv respons hele vejen rundt. Så nu skal vi have kigget på lovgivningen og de regelsæt, der er, for at gøre det muligt, siger hun.

- Jeg forudser, at det bliver nødvendigt at “omprogrammere” vores regler omkring ferie-frirejser i 2-3 år fra nu, for at vi opnår den fulde positive effekt i samfundet, uddyber hun.

Ideen er, at folk kan få booket rejser, overnatning og oplevelser i Grønland for samme beløb som deres ferie-frirejse er værd. Visit Greenland opfordrer til, at rejsebureauerne laver pakker i samarbejde med hoteller og flyselskaber, så det rent faktisk bliver muligt.

- For familier kan det eksempelvis betyde at familien i stedet for at tage til DK, kan holde drømmeferien i en anden by i Grønland, hvor oplevelser som for eksempel sejlture eller hundeslædeture er inkluderet, da de indgår i pakkerejsen til samme værdi, som det ville koste for fire flybilletter til Danmark, forklarer Annete Lings.