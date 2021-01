Visit Greenland: Flere mangler i turiststrategien

redaktionen Søndag, 31. januar 2021 - 13:01

Fællesnævnerne for alle initiativer i Naalakkersuisuts turiststrategi ”Grønlands nationale turismestrategi 2021-2023” er, at være så forberedt som muligt, når de tre kommende lufthavne er klar ultimo 2023. Der er tre særlige indsatser i strategien: at få modtageapparatet på plads inden lufthavnene står klar, at skabe endnu flere oplevelser til turisterne, samt at få uddannet flere indenfor turismen, skriver Sermitsiaq.

Visit Greenland mener, at det er godt, at den nationale turismestrategi har en ambitiøs vision og mission og har taget fat på de tre overordnede indsatsområder.

Fokus på bæredygtighed

De har også noteret sig, at strategien hviler på et bæredygtighedsfokus med ønsket om at opfylde de verdensmål, som er blevet udvalgt.

De finder det også positivt, at strategien er udformet med input fra erhvervet via de 11 anbefalinger fra Towards more Tourism (Visit Greenlands konference i 2018, red.), der netop pegede på en ansvarlig turismeudvikling med fokus på bæredygtighed.

– Visit Greenland kan med det ovenstående også overordnet konstatere, at der er mange punkter, hvor den nationale turismestrategi og Visit Greenlands strategi supplerer hinanden og at de peger i samme retning, siger Visit Greenlands administrerende direktør, Julia Pars til Sermitsiaq.

Læs hele historien i ugens udgave af avisen Sermitsiaq. Køb avisen her: