Visit Greenland søsætter ny strategi

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 04. februar 2020 - 14:34

Visit Greenland vil i sin kommende turismestrategi, der skal gælde frem til og med 2023, fokusere på fire områder som er defineret som must-wins (skal vindes, red.).

Øge efterspørgslen fra adventure turister

Turisme hele året rundt i hele Grønland

Videndeling og kompetenceløft

Fremme gunstige rammebetingelser

Visit Greenland direktør Julia Pars oplyser til Sermitsiaq.AG, at Grønland har udviklet sig fra at være en nation på globalt plan, der tidligere var ukendt, til nu at blive listet som et af de vigtigste rejsemål i forskellige medier.

Nyt afsæt

- Dette skaber et nyt afsæt for at høste den øgede interesse, og få endnu flere til at få øjnene op for vores unikke destination, siger Julia Pars.

Visit Greenlands rolle er at påvirke turisterne i deres beslutningsproces, hvor de søger viden om mulighederne i Grønland, mens det er de kommercielle partneres og destinationers opgave at omsætte den øgede efterspørgsel til en reel rejseoplevelse.

Det er specielt de meget købestærke adventure turister man ønsker at trække til Grønland, da de typisk lægger 65 procent af rejsens totale omkostninger lokalt.

Bæredygtighed

- Herudover vil Visit Greenland have fokus på bæredygtighed for at opretholde en konkurrencefordel i en global industri i vækst, oplyser Julia Pars.

Strategien er lagt an på at sikre en vækst op til og efter, at de nye atlantlufthavene i Ilulissat og Nuuk åbner.