Visit Greenland hædret på prestigefyldt liste for kreativt indhold

Merete Lindstrøm Torsdag, 03. august 2023 - 14:33

Hvert år hylder Skift IDEA Awards ekspertise inden for design, kreativitet og innovation ved at hædre brands og virksomheder, der driver turistbranchen fremad.

Dette års finalister er blevet offentliggjort, og Visit Greenland har sikret sig en velfortjent plads under kategorien "Content" for deres inspirerende indholdsskabelse.

Visit Greenland er begejstrede over at blive anerkendt som nyskabende tænkere i rejsesektoren. Pladsen på listen skyldes deres video "Date a Destination in Greenland", der demonstrerer deres kreative tilgang til at præsentere Grønlands betagende skønhed og kultur.

En ære at komme på listen

- Det er en ære at blive inkluderet blandt sådanne innovative pionerer inden for rejsebranchen. En stor tak til Skift for anerkendelsen, og et stort tillykke til alle de andre nominerede. Lad os fortsætte med at forme fremtiden for rejser i fællesskab, udtaler Visit Greenlands direktør Anne Nivíka Grødem.

Visit Greenland demonstrerer med deres branding af Grønland, hvordan kreativ tænkning og indholdsskabelse kan bidrage til at fremme destinationer og inspirere rejsende verden over.

Det bekræfter pladsen på Skift IDEA Awards, som er en platform, der fejrer nytænkning og kreativitet inden for rejsesektoren.

Se videoen her med Grønlands seks forskellige personligheder, man som turist kan "date".