Visit Greenland glæder sig over turisternes rejsemønstre

2,5 er det gennemsnitlige antal overnatninger i Grønland per turist.

Det viser Visit Greenlands beregninger, som tager udgangspunkt i tal fra Grønlands Statistik. Et gennemsnit på 2,5 overnatninger lyder umiddelbart ikke af meget, men det er ikke så underligt, oplyser Visit Greenland.

De fleste turister besøger - ifølge Visit Greenland - i gennemsnit tre byer/regioner i Grønland. Det betyder selvsagt, at de ofte bor på mindst tre forskellige overnatningssteder, hvilket forklarer, hvorfor den gennemsnitlige overnatning i Grønland per turist ikke er højere.

Det skyldes, at en registrering for samme turist ét sted ikke kombineres med den samme turists besøg på et andet overnatningssted.

Socialt og økonomisk bæredygtigt

Visit Greenland forklarer, at det giver god mening, at det gennemsnitlige antal overnatninger i Grønland ligger på cirka 2,5. Det er ligefrem en positiv ting, at turisterne besøger flere byer/regioner på deres rejse.

- Vi vil gerne have turisterne fordelt så meget geografisk og sæsonmæssigt ud over hele Grønland som muligt, da det er mere socialt og økonomisk bæredygtigt. Det gør også, at den installerede turismekapacitet udnyttes mere optimalt i stedet for at være koncentreret meget omkring nogle få hotspots og primært i sommerhøjsæsonen, lyder det fra Visit Greenland.

Visit Greenland oplyser, at de ikke har nogle fuldt valide tal over, hvad den gennemsnitlige rejselængde er for turister i Grønland. Til gengæld har rejsebureauet et kvalificeret bud, der tager udgangspunkt i deres seneste online survey fra 2021.

Her ligger den på omkring to uger for respondenterne, der typisk er lidt ældre og lidt mere velhavende end den gennemsnitlige befolkning i de lande, de kommer fra.

Noget statistisk usikkerhed

Visit Greenland oplyser, at der er en tendens til, at opholdslængden med årene ser ud til at blive længere, hvilket for Visit Greenland er en positiv tendens.

- Det er objektivt set mere bæredygtigt at have turister, der bruger flere penge, bliver længere og besøger flere steder i Grønland - mod at turisterne bruger få penge per turist, bliver i kort tid og kun besøger de såkaldte 'hotspots'.

Visit Greenland forklarer med henvisning til beregningerne for det gennemsnitlige antal overnatninger, at det er lidt problematisk, at 9,7 procent af gæsterne i 2022 ikke er blevet registreret for nationalitet, fordi det giver noget statistisk usikkerhed.

Det er heller ikke alle turister, der har overnattet på de overnatningssteder, der indsender registreringer til Grønlands Statistik, herunder private små B&B, Airbnb, friends&relatives, nature camps osv, hvilket giver noget statistisk usikkerhed.