Virus: Royal Greenland holder vejret

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 18. februar 2020 - 16:34

Salgsdirektør Bruno Olsen tør ikke spå, hvad det kommer til at koste Royal Greenland, at det vigtigste eksportmarked er ramt af coronavirus.

- Det har jo en konsekvens, at der er indført restriktioner på folks bevægelighed i Kina. Det vil jo medføre et mindre forbrug, når restauranter er lukkede. Men endnu er det umuligt at sige, hvor vi ender henne, siger Bruno Olsen til Sermitsiaq.AG.

Medarbejdere er udeblevet

Royal Greenlands forarbejdningsfabrik, der blandt andet producerer sushi til det japanske marked, er så småt startet op igen efter afslutningen af det kinesiske nytår.

- Men vi mangler fortsat nogle medarbejdere, der har været forhindret i at vende tilbage, oplyser salgsdirektøren.

Containerhavnene og frysehusene i det sydlige Kina har været stopfyldte, men nu har man åbnet op for, at man igen kan fragte containerne videre.

- Det betyder alt andet lige, at der igen bliver plads i havnene, så vore råvarer kan komme frem, oplyser Bruno Olsen.

Heldigvis lavsæson

Der er en ting at glæde sig over, og det gælder hellefisken.

- Når nu situationen er, som den er, kan vi glæde os over, at vi er inde i en lavsæson, hvad angår eksporten af hellefisk. Det er jo først i maj, juni at vi går i gang med at eksportere de store mængder, forklarer salgsdirektøren.