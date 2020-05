Virusforsker: Børn spreder mindre smitte

Ritzau Tirsdag, 12. maj 2020 - 08:38

Smittetrykket er faldende i Danmark, selv om dele af samfundet er genåbnet med tusindvis af børn tilbage i institutioner og skoler.

Det var mandag aften nyheden fra Statens Serum Institut, der havde beregnet, at smittetrykket siden slutningen af april er faldet fra 0,9 til 0,7.

Professor er overrasket

Det overrasker professor i virologi Allan Randrup Thomsen, Københavns Universitet.

- Jeg var selv usikker på, om det ville være smart at begynde med at genåbne skoler og institutioner.

- Vi havde ikke sikre data på, hvor meget børn kunne blive smittet, og hvor meget de smitter andre.

- Men når vi så ser et faldende smittetryk, kan det være fordi, at børn ikke betyder noget for smittespredningen, siger han.

Usikkerhed

Der var indikationer i Kina på, at børn ikke blev særligt syge som følge af coronavirus.

Men det var ifølge professoren usikkert, i hvilken udstrækning børn kunne være bærere af virus og føre det videre til andre.

Det faldende smittetryk er ifølge professoren tegn på, at børn ikke i nævneværdig grad spreder smitten.

Når smittetrykket er under 1, betyder det, at epidemien er aftagende. Er den derimod over 1, udvikler epidemien sig.