Virtuelt børnetopmøde i klimaets tegn

Anders Rytoft Mandag, 05. december 2022 - 16:56

Torsdag finder Nakuusas børnetopmøde 2022 sted.

Temaet er lokale klimaudfordringer og klimaaktivsme, lyder det fra Nakuusa, som er et samarbejde mellem Unicef Danmark og Naalakkersuisut om at styrke børns rettigheder

og inddragelse, i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at det igen i år er lykkedes at samle børn fra Nakuusa's syv Meeqqat Isummersorfii (børneråd, red.) til børnetopmøde.

Formanden for Naalakkersuisut deltager

De syv Meeqqat Isummersorfii har siden oktober undersøgt de lokale klimaforandringer og er klar til at præsentere dem på dette års børnetopmøde.

Nakuusa oplyser, at børnetopmødet foregår virtuelt.

Det skyldes, at børnene på tværs af landet vil lave en fælles tale med anbefalinger til Naalakkersuisut, landets borgmestre og andre voksne.

Ifølge pressemeddelelsen deltager Múte B. Egede, formand for Naalakkersuisut, på mødet for at lytte til børnene og svare på spørgsmål. Vivi Fleischer vil desuden lave aktiviteter med børnene, mens Ivaana vil spille musik.