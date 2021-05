Virtuelle generalforsamliger er en succes

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 20. maj 2021 - 10:33

Royal Arctic Line, Tele Greenland og Air Greenland har i løbet de seneste dage holdt deres ordinære generalforsamlinger, som borgerne har kunnet følge via computeren.

- Antallet af interesserede, der har fulgt generalforsamlingerne har ligget på mellem 40 og 70 personer, oplyser afdelingschef i Bestyrelsessekretariatet Lars Balslev til Sermitsiaq.AG.

Afviklingen har fungeret upåklageligt, hvor dirigenten og direktionen har siddet i et mødelokale, mens Lars Balslev har siddet eksternt og formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede i sit mødekontor i Selvstyretårnet. Under Tele Greenlands generalforsamling var bestyrelsesformanden Stine Bosse også koblet på via Danmark.

Barriere fjernet

- Der er ingen tvivl om, at afviklingen virtuelt er en stor succes, da vi har fjernet barrieren for at deltage som borger. Kendskabet og indsigten i vore selvstyreejede selskaber øges på denne måde, og det er vi kun interesseret i, siger Lars Balslev, der har stået med det praktiske ansvar.

Lars Balslev fastslår, at han glæder sig til, at man igen kan være fysisk samlet til en generalforsamling, men at når dette igen kan lade sig gøre, så vil generalforsamlingerne fortsat bliver streamet for befolkningen, uanset om coronapandemien bliver slået ned, og samfundet vender tilbage til mere normale tilstande uden rejserestriktioner, isolationskrav etc.

Kommet for at blive

- Det, at vi kan streame generalforsamlinger, er kommet for blive. Vi blev presset af coronapandemien til at gå nye veje. Alt andet lige har det været en øjenåbner, at en pandemi skal skubbe til nye kreative løsninger til gavn for borgerne, så de kan være med, hvor beslutningerne træffes, siger Lars Balslev.

