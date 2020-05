Virtuel forårskoncert blev succes

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 03. maj 2020 - 09:48

Lørdag den 25. april valgte elever fra gymnasiet i Qaqortoq at streame elevernes forårskoncert på Facebook.

Det er første gang nogensinde, at koncerten bliver afviklet uden fysisk publikum. Publikummet er dog flyttet fra det fysiske rum til det virtuelle rum. Og er i øvrigt tidoblet i antal.

- Normalt vil vi have 3-400 gæster til vores forårskoncert, men det virtuelle arrangement bragede gennem lydmuren og nåede ud til over 5.600 personer og er blevet vist tæt på 4.000 gange. Der var publikum fra hele Grønland, fra Qaanaaq i nord til Aappilattoq i syd, Ittoqqortoormiit og Tasiilaq i øst, på Færøerne, i Island og Danmark og muligvis endnu flere lande, skriver Brian A. Johansen, rektor på GUX Qaqortoq i en pressemeddelelse.

Samlet hver for sig

Rektoren pointerer, at den virtuelle visning af forårskoncerten gjorde, at alle familier og venner til de deltagende elever fik mulighed for at høre koncerten.

Der skulle ikke meget til at dele begivenheden med resten af Grønland.

Rektoren oplyser, at et enkelt, stationært kamera og en håndholdt iPhone udgjorde det vigtige optageudstyr. Så var det ellers bare om at trykke "send live", så publikum kunne følge med fra skærmen de to timer, forårskoncerten varer. Han oplyser, at livestreaming fremover vil blive overvejet ved lignende arrangementer.

- I 2021 håber vi at kunne afholde et rigtig arrangement igen med levende og engageret publikum i aulaen på GUX Qaqortoq – men vi vil i allerhøjeste grad overveje fremover at livestreame begivenheden til glæde for endnu flere, skriver Brian A. Johansen.

På selve gymnasiet var der ingen andre til stede end de medvirkende elever, lærere, teknikerstaben og skolens rektor. Den gruppe udgjorde samlet 97 personer, hvilket overholder myndighedernes anbefaling om max 100 personer samlet i Grønland uden for Nuuk.

Se forårskoncerten her: