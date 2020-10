Virksomheder skriger fortsat på udenlandsk arbejdskraft

Redaktionen Lørdag, 03. oktober 2020 - 10:12

Grønlandske erhvervsvirksomheder skriger stadig efter arbejdskraft.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Forhandlingerne mellem Naalakkersuisut og den danske regering om indførelse af en såkaldt fast-track ordning, der åbner for hurtig rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til Grønland, er fortsat uden en løsning. Det er entreprenørvirksomhederne MT Højgaard, Permagreen og EMJ Atcon sure over.

Selv om Naalakkersuisut for knapt et år siden stillede virksomhederne i udsigt, at den sammen med den danske regering allerede efter nytår via en fast-track ordning ville åbne for hurtig rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, så er aftalen endnu ikke faldet på plads.

Det tager normalt tre måneder for udlændinge med en ansættelseskontrakt med en grønlandsk virksomhed at få en deres ansøgninger om arbejds- og opholdstilladelse godkendt i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) under Integrations- og Udlændingeministeriet.

Og det er alt for lang ventetid, mener kritikerne.

- Vi retter kraftig kritik af, at fast-track ordningen endnu ikke er blevet indført. Vi har simpelthen behov for hurtigt at kunne rekruttere arbejdskraft uden for Skandinavien. Vi har kontakterne og kan godt skaffe folk fra Polen. Men når vi skal igennem en tre måneder lang bureaukratisk proces, kan det være svært at fastholde ansøgerne. De smutter, inden vi overhovedet får dem ansat. Folk skal have en ansættelseskontrakt, når de søger om arbejds- og opholdstilladelse i Grønland, men ansøgerne springer fra alligevel, siger sektionsdirektør Kim Ulrik Hansen fra MT Højgaard.

