Walter Turnowsky Torsdag, 10. oktober 2019 - 13:30

Virksomheder og myndigheder skal forpligtes til at ansætte lærlinge eller praktikanter. Det fremgår af et lovforslag, som Naalakkersuisut fremlægger i Inatsisartut i dag.

- Formålet med forslaget er at få flere af vores unge mennesker optaget som lærlinge eller praktikanter på en erhvervsuddannelse, og vende den nedadgående tendens, som vi har oplevet de seneste år, hedder det i forelæggelsesnotat af naalakkersuisoq for råstoffer og arbejdsmarked, Erik Jensen (S).

Virksomheder skal forklare sig

Konkret betyder forslaget, at alle virksomheder og myndigheder, der har mere end en faglært medarbejder ansat vil skulle søge om at blive godkendt som læreplads eller praktikplads. Bliver arbejdspladsen godkendt, så er den også forpligtet til at ansætte det antal lærlinge eller praktikanter, som virksomheden eller myndigheden er godkendt til.

Hvis man i et givet år ikke har nok lærlinge eller praktikanter ansat, skal virksomheden eller myndigheden komme med en forklaring på, hvorfor man ikke har levet op til forpligtelsen.

- Forslaget forventes generelt at medvirke til at skabe øget effektivitet i både den offentlige og private sektor. Gennemførelsen af forslaget vil således bidrage til en positiv udvikling af det grønlandske samfund. Det vil over tid højne Grønlands velfærdsniveau og sikre øget beskæftigelse og uddannelse, hedder det i bemærkningerne til forslaget.