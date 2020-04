Mange virksomheder får afslag 

redaktionen Søndag, 26. april 2020 - 12:22

308 virksomheder fra hele landet har siden hjælpepakkerne blev lanceret indsendt en ansøgning til Greenland Business. Af dem har 137 indtil videre fået tilsagn, mens 63 har fået afslag. Resten mangler at blive vurderet. Der er samlet set ansøgt for lidt over 65 millioner, men kun uddelt for ca. 6,5 millioner. Det fremgår af et aktuelle tal fra Greenland Business.

– Langt de fleste af de 63 afslag skyldes, at ansøger ikke har medsendt tilstrækkelig dokumentation for omsætningstab. Et helt grundlæggende krav for at komme i betragtning er, at man kan dokumentere minimum et 30 procents tab af omsætning. Det kræver, at man vedlægger dokumentation for omsætningen for de seneste 3-12 måneder før marts, så vi har noget at sammenligne med, siger direktør i Greenland Business, Christian Wennecke, til avisen Sermitsiaq.

- Et andet eksempel er, hvis man søger om kompensation for nogle af de faste udgifter, så er vi nødt til at vide, hvad det er for faste udgifter, man har. Det kan være fakturaer eller kontrakter på forpligtelser. Nogle virksomheder har godt styr på dokumentationen, og svarer hurtigt, hvis vi beder om yderligere oplysninger. Andre har det helt tydeligt svært med at finde den rette dokumentationen frem, fortæller han, der godt kan forstå, at man kan blive forvirret over ansøgningsprocessen, men han pointerer, at det ikke er Greenland Business, der bestemmer hvordan hjælpepakkerne er skruet sammen.

