Virksomheder donerer for at bekæmpe coronakrisen

redaktionen Tirsdag, 28. april 2020 - 16:28

Grønlandske virksomheders donationer hjælper i indsatsen mod covid-19.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse, hvor det oplyses, at donationerne fra virksomheder under coronakrisen er mangeartede – lige fra TV-spots til værnemidler.

- De mange donationer har blandt andet betydet, at budskabet om, hvordan vi skal agere for at mindske smittespredningen, er nået så langt ud i landet som muligt, og at der nu kan testes for covid-19 internt i Grønland, fremhæves det.

Donationer:

Nanoq Media med med gratis radiospots og TV-spots

Tele-Post

Sermitsiaq.AG donerer en tosproget informationsavis om COVID-19 samt annoncer

KNR donerer TV- og radiospots

Benjamin Creative har bidraget med donation af filmen ”Corona for børn”

Novo Nordisk Fonden har bevilliget 2,8 millioner kroner til nyoprettede testfaciliteter

Polar Seafood har doneret 2 millioner kroner til værnemidler

Rederierne Sikuaq Trawl A/S og Niisa Trawl ApS har hver doneret 1,3 millioner kroner

Nuuk Taxi donerer gratis reklame

- Vi vil gerne sige stor tak for donationerne, der styrker vores indsats i at inddæmme spredningen af COVID-19 i Grønland, lyder det fra selvstyret.