Virksomhed får bøde efter dødsulykke

Mandag, 22. januar 2024 - 15:25

Retten i Grønland har i dag afgjort en sag om en arbejdsulykke den 7. september 2022, hvor en 63-årig mand mistede livet på grund af kvæstelserne.

Den 7. september 2022 afgik en person ved døden efter en faldulykke under arbejdet på en større arbejdsplads i Nuuk. Retten i Grønland afgjorde i dag sagen med en bøde på 40.000 kr. til arbejdsgiveren.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Efter dødsulykken har Grønlands Politi i samarbejde med Arbejdstilsynet efterforsket sagen. Efterforskning har vist, at den afdøde medarbejder var blevet hejst op i en hjemmelavet trækasse på en gaffeltruck, da han skulle hente en kasse fra et reolsystem i en lagerhal. Kassen tippede, og manden faldt 8 meter ned på hallens betongulv. Et fald som den ældre mand ikke har overlevet.

- Det er både vores og Arbejdstilsynets vurdering, at arbejdsgiveren slet ikke har opfyldt sine forpligtelser for at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Ud over den hjemmelavede hejsekonstruktion bar den afdøde hverken seler, hjelm eller andet sikkerhedsudstyr. Det er altid arbejdsgiverens ansvar at sikre, at sikkerheden er i orden på arbejdspladsen, siger anklagerfuldmægtig Cecilie Stürup Sørensen, som førte sagen for Grønlands Politis anklagemyndighed.

Nægtet at modtage bøde

Ud fra efterforskningen er det vurderet, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljøloven. Derfor har Arbejdstilsynet givet firmaet en bøde på 40.000 kroner, som firmaet ikke ønskede at vedtage. Sagen skulle derfor gennem Retten i Grønland, som nu har givet politiet og Arbejdstilsynet medhold.

Grønlands Politi oplyser, at hverken virksomheden eller anklagemyndigheden endnu ikke har taget stilling til om sagen eventuelt skal ankes til Grønlands Landsret.