Vinterjagt på moskus skal indføres i Naternaq 

redaktionen Lørdag, 23. januar 2021 - 10:18

Der er lukket for vinterjagt på moskusokser i jagtområdet Naternaq, der ligger i den sydlige del af Diskobugten og i området ved Kangaatsiaq.

Men der bør snarest åbnes for vinterjagt for at sikre ekstra indtjening til fangere, samt for at øge turismen ved at tilbyde turister at gå på trofæjagt efter moskusokser om vinteren, mener Kristian Jerimiassen, IA, der er medlem af kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik, skriver avisen Sermitsiaq.

Og han får opbakning fra de lokale fangere. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, der har modtaget ønske om indførelse af vinterjagt, forventer dog ikke, at ønsket bliver indfriet.

Forskelsbehandling

Der er åben for vinterjagt på moskusokser i forvaltningsområdet Qaanaaq i Avannaata Kommunia, forvaltningsområderne Maniitsoq og Sisimiut i Qeqqata Kommunia samt i områderne omkring Ittoqqortoormiit i Østgrønland.

Når der er åben for vinterjagt på moskusokser i andre jagtområder, bør dette ligeledes være en mulighed i Naternaq, da dette ville sikre kødforsyning og indtjening til fangere i Diskobugten, mener Kristian Jerimiassen.

Der kommer ikke så mange turister til Qasigiannguit og Aasiaat, men dette vil åbne for en helt ny turisme, hvor både de lokale turistudbydere og fangere vil få mulighed for at tilbyde trofæjagt, der er en ret indbringende forretning, vurderer han.

– Når der ikke er mulighed for vinterjagt i Naternaq, må dette betegnes som at være forskelsbehandling for der er ikke nogen biologisk begrundelse for ikke at tillade vinterjagt og trofæjagt om vinteren, siger han til Sermitsiaq.

Læs hele historien i den seneste udgave af avisen Sermitsiaq. Køb avisen her: