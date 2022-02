Vinterforsyningen forlænget i Diskobugten

Redaktionen Lørdag, 05. februar 2022 - 15:28

De senere år er store dele af Diskobugten stort set været isfri hele vinteren og det giver Royal Arctic Line og Pilersuisoq mulighed for at indsætte ekstra vareforsyninger til forskellige byer i Diskobugten, når is- og vejrforholdene tillader dette.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Selvom byerne i Diskobugten nyder godt af friske vinterforsyninger blandt andet i form af friske grønsager og frugter, bliver bygderne ikke anløbet, hvilket tit fører til varemangel.

Uændrede sejlplaner

Ifølge Royal Arctic Lines masterplan for bygder og byer i 2022, anløber Royal Arctic Lines containerskib, det såkaldte feederskib, Diskobugten hvert fjortende dag, ligesom bygdeskibet Ivalo Arctica anløber Qeqertarsuaq og Kangaatsiaq også hvert fjortende dag. Men grundet vintervejrets uforudsigelighed er afgangene markeret som røde, hvilket betyder at det er med forbehold for aktuelle isforhold i Diskobugten. Så selvom masterplanen ikke er blevet ændret betyder det, at vinterforsyningen kan udføres, når vejr- og isforholdene i Diskobugten tillader det.

Ifølge Royal Arctic Lines direktør Niels Clemensen, er isforholdene i Diskobugten ikke normalt det som giver Royal Arctic Line de største udfordringer på nær ved hårde vintre.

- Derimod er det vestisen omkring Rifkol syd for Aasiaat, som kan medføre en situation, hvor vi ikke kan komme op til Diskobugten, når vestisen presser sig på ved Rifkol, siger han.

