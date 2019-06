Vinterbadere får hedt ønske opfyldt

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 25. juni 2019 - 11:06

En dukkert i Godthåbsfjorden vil blive noget mere attraktivt, hvis man umiddelbart kan hoppe ind i en sauna. Det ønske har Vinterbadelauget i Nuuk haft i mange år, og nu er man nået et vigtigt skridt videre for at realisere drømmen.

Lauget har søgt om at få et areal ved øen Qasigiannguit, og ansøgningen har Forvaltningen for Anlæg og Miljø godkendt med visse forbehold.

Her har man fået lov at lave sauna og omklædningsrum Kommuneqarfik Sermersooq

- Forvaltningen vurderer, at sauna- og omklædningsmuligheder vil skabe et godt liv i området ved Qasigiannguit og er godt for det rekreative område, da det bidrager med nye muligheder for oplevelser. Opførelsen af sauna og omklædning vil desuden skabe gode forhold for byens vinterbadere, og de der har lyst til at afprøve denne aktivitet, står der i orienteringen fra forvaltningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der har møde den 27. juni.

Særlige vilkår

Arealtildelingen er givet med særlige vilkår:

Facader skal beklædes med træ, og taget med tagpap.

Brug af sauna samt omklædning må ikke medføre øget belastning af parkeringsarealer ved omkringliggende boligområder.

Området skal være offentligt tilgængeligt, og må ikke afspærres.

Affald skal tages med til Kommunens Affaldscenter og må ikke henligge i området.

Arealtildelingen kan opsiges med 2 måneder varsel.

Byggeriet består af en saunabygning samt to omklædningsbygninger. Alle tre bygninger opføres på pælefundament med mørkegrå træbeklædning. Arealtildelingen er gældende i 2 år, hvorefter der kan ansøges om forlængelse.