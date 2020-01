Vindmølle ødelagt - igen

Redaktionen Fredag, 10. januar 2020 - 15:01

En vindmølle ved Nukissiorfiits testcenter i Sisimiut er endnu engang ude af drift. Denne gang er vindmøllens ene vinge flækket.

Det oplyser Nukissiorfiit på deres hjemmeside.

Det er anden gang, at vindmøllen er blevet ødelagt. Første gang var for et år siden, januar 2019, hvor vindmøllen tabte en vinge.

- Vi er selvfølgelig drønærgerlige over situationen, ingen havde forestillet sig at den samme mølle kunne havarere igen. Samtidig trøster vi os med, at vi valgte at opsætte møllen i vores testcenter i Sisimiut, siger konstitueret energidirektør Claus Andersen-Aagaard.

Møllerne, der er 25 meter høje skal sammen med andre vedvarende energikilder, være med til at omstille energiproduktionen i Grønlands bygder i en mere grøn retning. Forsøget skal ses som et led i Nukissiorfiits strategiske arbejde for at vedvarende energi i overalt, hvor det er muligt i 2030.

Vinge udskiftet i sommers

I juli blev alle tre vinger skiftet ud, hvor der også blev foretaget konstruktionsforbedringer, som skulle forebygge endnu et havari. Det holdt dog ikke.

Claus Andersen-Aagaard oplyser i en pressemeddelelse, at havarien af vindmøllen ikke har ført til personskade eller ikke vil påvirke forsyningen til byen.

- De dårlige erfaringer vi har gjort os med den specifikke mølle indgår naturligvis i vores videre planlægning af, hvordan vi kan forsyne vores land med vedvarende energi, siger Claus Andersen-Aagaard.

Nukissiorfiit oplyser på deres hjemmeside at den anden vindmølle i testcenteret, der er produceret af Viking Wind, fortsat fungerer som den skal. Data og erfaringer herfra indgår ligeledes i den videre planlægning af forsyningen med vedvarende energi.

Vindmølleprojektet gennemføres med bistand fra KTI-Sisimiut, der bruger driften af vindmøllerne i deres undervisning af skolens elever