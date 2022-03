Her er vinderne af Nuuk Snow Fest 2022

Fred, kunst, støvler og bjørne. Kreativiteten var stor på årets Snow Fest i Nuuk. Vinderens blev holdet But Baby It’s Cold Outside med skulpturen "In a little while"

Merete Lindstrøm Mandag, 07. marts 2022 - 09:45

Efter fire dages arbejde i sol og storm kunne tre glade vindere klappe sig på skulderen over veludført arbejde i sneen ved Snow Fest 2022. Vinderen blev holdet But Baby It’s Cold Outside med skulpturen "In a little while".

Dommerne begrundede valget af førstepræmien med at skulpturen er lavet med høj kunstnerisk værdi, kreativitet og teamet har udnyttet volumen af kuben. Skulpturen har et budskab om fred som er utrolig aktuelt.

Dommerpanelet bestod af Peter Barfoed, Ivínguak Stork Høegh og borgmester Charlotte Ludvigsen, som har bedømt skulpturerne ud fra fire kriterier; kunstnerisk kvalitet, håndværk, idé/budskab samt udnyttelse af sneen.

Et godt budskab på tredjepladsen

Andenpladsen gik til Woodchoppers, mens ”Art School” tog tredjepladsen.

Om Woodchoppers værk ”Wood” sagde dommerne, at sne og træ som materialer spillede godt sammen. Skulpturen virker organisk, og den formår at formidle budskabet om meditation når man går i skoven, rigtig godt.

Tredjepladsen blev skulpturen ”Free Art” som dommerne begrundede med budskabet om at alle har ret til at sige noget. Værket kombinerer traditioner og natur med by og udvikling. Værket har en kvindelig side og en mandlig side, lød det fra dommerne.

Publikumsprisen gik til ”Team Kigutit” med et ordentligt Colgate-smil. Den blev fundet ved afstemning på festivalpladsen.

Selvom Nuuk Snow Fest 2022 officielt er slut, kan alle fortsat nyde synet af de flotte sneskulpturer, som bliver stående frem til fredag d. 11. marts.