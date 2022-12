Vinderen af VM-konkurrence fundet

Chr. Schultz-Lorentzen, adm. direktør i Mediehuset Sermitsiaq.AG Fredag, 02. december 2022 - 10:12

Millioner af mennesker sidder i denne tid klinet foran tv for at følge verdensmesterskabet i fodbold. Det gør mange også herhjemme. Derfor lå det til højerfoden for mediehuset Sermitsiaq.AG at udgive et VM-magasin. Et tema, der kun udkom digitalt og samtidig præsenterede vores nye e-avisers mere læsevenlige format.

Magasinet indeholder ikke kun 50 sider med spændende fodboldstof.

Der var også en lodtrækning om en præmie, der kan gøre drømme til virkelighed.

Mere præcist en præmie, der måske kan omsættes til en fodboldoplevelse i Parken i København, når det danske landshold indleder EM-kvalifikationen idet nye år, om end der ikke følger en billet til Parken med.

Nu er vinderen fundet blandt deltagerne VM-magasinets konkurrence.

Den heldige vinder blev Thomas Wolf, der sikrede sig et flot rejsegavekort fra Air Greenland på 16.000 kroner og et gavekort på 4.000 kroner til opholdsudgifter fra mediehuset Sermitsiaq.AG. Selv om præmien knytter sig til konkurrencen i VM-magasinet, kan gavekortene naturligvis bruges til de formål, som vinderen ønsker.

Tillykke.