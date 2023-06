Vinder af overvågnings-konkurrence fundet

Kassaaluk Kristensen Søndag, 25. juni 2023 - 08:13

Hvordan kan man forbedre overvågningen i Arktis? Den bedste innovative ide ved konkurrencen NATO Innovation Challenge, er nu fundet. Det er det finske hold Kuva Space Oy, oplyser Arktisk Kommando i en pressemeddelelse.

Med præmien får de knap 35.000 kroner (5.000 USD).

- Ti hold har været kastet for løverne og har præsenteret deres ideer. Nu har juryen så udvalgt Kuva Space Oy, som præsenterede deet bedste bud, der i fremtiden kan bidrage med en fordel for NATO’s og det danske forsvars militære opgaveløsning.

- Samtidig bidrager ideen med en bedre mulighed for, at vi kan komme hurtigt til undsætning, hvis der er menneskeliv i fare, siger fungerende chef for Arktisk Kommando, Poul Primdahl.

Arktis for øje

De ti finalister i NATO Innovation Challenge har præsenteret deres ideer til juryen i Hotel Hans Egede i Nuuk torsdag den 22. juni. Der var tre danske hold i finalen, mens de resterende syv hold kom fra Finland, Tyskland, USA og Canada.

-Vi er rigtig glade for, at så mange har indsendt ideer til denne svære opgave, så både Arktisk Kommando og andre arktiske NATO-lande har mulighed for at samarbejde med civile aktører for at forbedre overvågningen af Arktis, siger Poul Primdahl og fortsætter:

- Nu får Kuva Space Oy mulighed for at videreudvikle deres idé sammen med NATO, og en dag vil idéen forhåbentlig gavne vores opgaveløsning i Grønland og på Færøerne, siger han.

Andenpladsen og prisen på 2500 USD gik til Cellular Robotics fra Canada, mens

tredjepladsen og prisen på 1000 USD gik til MetOcean Telematics, som også er fra Canada.