Vind 40.000 kroner på dit speciale

Walter Turnowsky Tirsdag, 12. november 2019 - 17:00

Du kan nu vinde 40.000 kroner på dit speciale som kandidatstuderende. Hovedkravet er at specialet handler om Færøerne, Grønland eller rigsfællesskabet, men derudover kan det være indenfor hvilket stort set hvilket som helst fag. Det fremgår af uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside.

Færøerne, Grønland og Danmark er nemlig gået sammen om at udskrive en konkurrence, der vil kåre det bedste speciale inden for området. Ud over pengepræmien får vinderen mulighed for at få formidlet sit speciale til en bredere offentlighed. Der bliver udpeget en vinder fra hvert af de tre lande.

Skal udbrede kendskab til rigsfællesskabet

Ønsker man at deltage i konkurrencen, skal specialet være blevet bedømt i forårssemesteret 2020. Man skal samtidig have afsluttet sin uddannelse på et Ilisimatusarfik, af de danske universiteter eller på Færøernes Universitet senest i sommeren 2020.

- De tre vinderpriser går til de specialer, der bidrager med en helt ny indsigt eller nogle gode idéer og løsningsforslag på de udfordringer, der er undersøgt i specialet, fremgår det af opslaget.

Konkurrencen er et af de initiativer, der skal udbrede de unges kendskab til rigsfællesskabet. Til det formål blev der sidste år afsat midler på den danske finanslov for en fireårig periode.

- Specialet kan handle om historiske, kulturelle og politiske forhold, men det kan også handle om geologi, turisme eller alt muligt andet, fremgår det.

Konkurrencen vil således også blive afholdt i 2021 og 2022.