Vilde vejrudsving ved Ilulissat

Merete Lindstrøm Fredag, 24. februar 2023 - 14:02

På blot et døgn har Asiaq målt temperaturer fra -20 °C til + 5°C i Ilulissat. Altså en forskel på 25 grader. I aften forventes temperaturen igen at falde til -20 °C. Det skriver Asiaq i en pressemddelelse.

Men det er ikke bare tempereturskiftet i Ilulissat, der er værd at bemærke.

Det er nemlig også en dag med stor variation i temperaturmålingerne langs kysten, så mens der er + 5 °C i Ilulissat, er der målt – 30°C i Qaanaaq.

Vigtig viden for mange

Asiaq er godt klar over at oplysninger om vejret bruges af mange og er vigtigt information før en tur på fjorden eller i fjeldet.

-Viden om det aktuelle vejr har afgørende betydning her i landet. Vi oplever at mange borgere bruger hjemmesiden til at tjekke det aktuelle vejr, inden de tager på havet eller i fjeldet. Vi går derfor op i at sikre at vejrstationerne kører stabilt, og der er let adgang for borgerne til alle til de nyeste vejrdata, udtaler direktør i Asiaq Mette Skarregaard Pedersen.

Asiaq kortlægger vejrinformation ved hjælp af en række vejrstationer, som løbende måler temperatur, vind og nedbør på forskellige lokaliteter her i landet.

De seneste målinger kan ses via hjemmesiden www.vejr.asiaq.gl, hvor man kan klikke på den lokalitet, man ønsker de aktuelle vejrdata for.