Vigtigt fremskridt for mine ved Killavaat Alannguat

Walter Turnowsky Onsdag, 04. september 2019 - 08:59

Den årelange saga om en tilladelse til at udvinde sjældne jordarter ved Killavaat Alannguat (Kringlerne) ser ud til at nærme sig en lykkelig afslutning.

På et møde afholdt den 19. august mellem naalakkersuisoq for råstoffer, repræsentanter fra Tanbreez Mining A/S samt fra Kommune Kujalleq blev det nemlig aftalt at genoptage forhandlingerne om en IBA for projektet.

Forhandlingerne er blevet genoptaget blandt andet som konsekvens af, at Tanbreez har indsendt det senest opdaterede udkast af redegørelsen for projektets samfundsmæssig bæredygtighed (VSB-redegørelsen).

Arbejdspladser og lokale kontrakter

IBA-en bliver netop udarbejdet på baggrund af VSB-redegørelsen. IBA-aftalen vil typisk blandt andet omfatte spørgsmål som andelen af grønlandske medarbejder, antallet af lærepladser og andre uddannelsesinitiativer samt brugen af grønlandske underleverandører.



Det seneste udkast til IBA-en for Killavaat Alannguat projektet er blevet opdateret på baggrund af en høring af relevante departementer og Kommune Kujalleq. Kommune Kujalleq har blandt andet i sine kommentarer til udkastet gjort opmærksom på, at kommunen har indgået en hensigtserklæringen med Tanbreez tidligere i år.



- Det er en stor glæde for mig, at forhandlingerne om en aftale om at sikre grønlandske arbejdspladser og kontrakter til sydgrønlandske firmaer i forbindelse med Tanbreez projekt ved Killavaat Alannguat, er blevet genoptaget, siger naalakkersuisoq for råstoffer og arbejdsmarked, Erik Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Håber på afslutning i år

Ud over en IBA-aftale og en VSB skal der ligeledes foreligge en miljøvurdering (VVM) for at Tanbreez' ansøgning om en udvindelsestilladelse kan sendes i høring. Der foreligger en VVM fra 2014, men hvis der er større ændringer i projektet, så vil det kræve tilføjelser til VVM-redegørelsen. På det tidspunkt var en forarbejdning i Grønland ikke del af projektet. Her har råstofmyndigheden genoptaget vurderingerne om i hvilket omfang, der skal forarbejdes i Grønland.

- Jeg har tillid til, at alle parter seriøst forsøger at opnå et resultat i løbet af i år eller i begyndelsen af næste år, der er baseret på samarbejdet mellem Tanbreez og Kommune Kujalleq, og som vil kunne generere vækst og jobs til gavn for borgerne i Kommune Kujalleq, siger Erik Jensen.

Godt tidspunkt

Tanbreez-direktør Greg Barnes har tidligere ved flere lejligheder kritiseret langsommeligheden i myndighedernes sagsbehandling. Nu er han tilfreds med, at processen formentlig kan afsluttes i løbet af de kommende måneder.

- Tanbreez er taknemmelig for den markante hjælp som Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen, og som borgmesteren for Kommune Kujalleq har ydet for at skabe fremdrift for Tanbreez’ projekt. Tanbreez erkender, at uden denne hjælp vil der ikke være mulighed for at drage fordel af den nuværende handelskrig mellem USA og Kina, der har skabt store muligheder for Tanbreez’ projekt, siger han.

Smidigere sagsbehandling

En af de ting, der tidligere har gjort processen tung, var at behandlingen af VSB og IBA lå i erhvervsdepartementet, så den samlede behandling af ansøgning om en udvindingstilladelse var fordelt på flere departementer. Før sommerferien blev VSB og IBA flyttet over i råstofdepartementet. Erik Jensen mener, at fremdriften i Tanbreez-projektet viser, at det var en rigtig beslutning.

- Dette er for mig også et godt eksempel på, at ”one-door” princippet kan smidiggøre og lette processerne, nu hvor flere administrative områder er samlet et sted, siger han.