Hvad er vigtigst? Sundhed eller selvstændighed

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 01. oktober 2019 - 18:19

Atassut har fået held med at få punktet på Efterårssamlingen den 19. november i form af en forespørgselsdebat.

I begrundelsen konstaterer partiet, at sundhedsvæsenet lider.

- Desværre er der noget, der tyder på, at det kan koste menneskeliv, mener Atassut.

Vi har fejlet

Atassut fastslår, at ”vi har fejlet, vi har måske taget en for stor mundfuld og vi må derfor handle”, når det gjaldt hjemtagelsen af sundhedsområdet fra den danske stat.

- Men vi har ikke erfaring med at levere et område tilbage til Danmark. Derfor mener vi som landets politikere, åbent og reelt bliver nødt til at drøfte fordele og ulemper ved at overdrage sundhedsvæsnet tilbage Danmark, lyder begrundelsen og der tilføjes:

Ingen fallit-erklæring

- Nogen vil selvfølgelig sige at overdragelse af sundhedsvæsenet til staten er en fallit-erklæring, eller at det er at flygte fra ansvaret. At kunne indrømme noget er ikke at flygte fra ansvaret, det er ikke at flygte fra ansvaret at have sundhed som prioritet. Man kan derimod sige at det er at flygte fra ansvaret ved at fortsætte status quo.

Partiet mener, at borgernes sundhed aldrig må ”nedprioriteres for stolthedens skyld og fordi vi ikke tør indrømme vores fejl”.

Hvad er vigtigst?

- Hvad er vigtigst? Et land der er blevet selvstændigt hurtigt, men har en befolkning der ikke kan få sig et ordenligt sundhedspleje? Eller et land med en sund og stærk befolkning, der selv vil arbejde for et selvstændigt land, lyder spørgsmålet fra Atassut.