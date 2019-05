Vigtige skridt for miner i Sydgrønland

Walter Turnowsky Mandag, 20. maj 2019 - 15:28

Hele to mineprojekter i Sydgrønland er kommet et vigtigt skridt nærmere en ansøgning om en udnyttelsestilladelse.

For den kombinerede uran- og sjælden jordart mine på Kuannersuit, har Greenland Minerals Ltd. nu indsendt sin rapport om Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) på dansk og grønlandsk.

Departementet for erhverv, energi og forskning har tidligere i år gennemgået den engelske version af rapporten og meddelt selskabet, at den nu er klar til at blive forelagt for Naalakkersuisut, så snart selskabet har fået den oversat. Det skriver departementet i en pressemeddelelse.

Nu mangler de sproglige versioner blot at blive kvalitetssikret før Naalakkersuisut kan behandle rapporten.

Også Tanbreez' projekt med sjældne jordarter på illavaat Alannguat (Kringlerne) er kommet et stort skridt videre.

Her har departementet for erhverv, energi og handel i februar meddelt selskabet, at den engelske VSB-rapport vil blive forelagt Naalakkersuisut så snart den grønlandske og danske version bliver indsendt.

Ud over VSB-rapporten kræves der også en miljøvurdering (VVM) for at man kan søge om en udnyttelsestilladelse.