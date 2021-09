Vidner til brand i Qaqortoq: Det var voldsomt

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 15. september 2021 - 14:22

I morges vågnede borgere i Qaqortoq til en trist nyhed om en større brand i Kimmernat-området, hvor flere beboere har mistet deres hjem.

- Det var chokerende. Branden var stor og spredte sig rigtig hurtigt, siger Hendrik Lyberth, som bor i gaden, hvor branden fandt sted.

Hendrik Lyberth og Arnaq Lyberth så på branden siden klokken fire i morges til brandfolkene fik styr på branden ved syv tiden i morges. Nina-Vivi Møller Andersen

Hendrik Lyberth og hans kone Arnaq Lyberth observerede branden fra den begyndte ved fire tiden i nat.

- Branden var meget voldsom. Den spredte sig hurtigt, hvilket var meget skræmmende at se. Når man troede, at den var ved at slukke, så kom ilden tilbage med fornyet styrke i de andre lejligheder, fortæller Hendrik Lyberth til Sermitsiaq.AG.

Alle lejligheder vurderet til ubeboelige

Branden spredte sig til tre lejligheder, mens branden også var ved at få fat på en fjerde lejlighed, fortæller parret.

Politiet oplyser, at i alt seks lejligheder er berørt af branden og vurderet til at være ubeboelige. Politiet efterforsker branden sammen med brandmyndighederne for at klarlægge brandårsagen.

Fungerende politikommissær, politiassistent Kunuk Jakobsen, hos politiet i Qaqortoq udtaler:

- Det var enormt afgørende, at vi fik anmeldelsen så hurtigt, og at samarbejdet på tværs af myndigheder fungerede så godt. Vi i politiet evakuerede beboerne og sikrede området, så ingen personer kom yderligere til skade, mens brandmyndighederne fik branden under kontrol, og en person blev kørt på sygehuset til behandling for røgforgiftning. Det kunne det have gået grueligt galt, hvis vi og brandvæsenet ikke havde været så hurtigt på stedet med en koordineret indsats.

Politiet fik en anmeldelse om en brand ved 04.18 tiden og brandvæsnet fik kontrol over branden omkring klokken 07.30. Branden blev slukket helt ved 10 tiden.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Ingen panik

Hendrik og Arnaq Lyberth fik ikke ret meget søvn, da de skulle være klar til at evakuere, hvis branden skulle nå deres lejlighed, som ligger omkring 50 meter fra brandstedet. Kimmernat er et område med lejligheder lige op ad hinanden.

- Jeg er glad for, at det ikke blæste som i de seneste dage. Det kunne være gået meget værre. Vi beboere fra Kimmernat kender hinanden og har brugt tid sammen før. Vi så på branden uden ord blev sagt. Så der er stor medfølelse til de ramte, siger Arnaq Lyberth.

Under branden har der ikke været panik udenfor Kimmernat, fortæller Hendrik Lyberth.

- Det var ingen panik. Men der var nogle, som havde deres vindue åbent mens de sov. I en af lejlighederne hørte manden et vindue gå i stykker og kunne lugte røg. Han gik straks i gang med at banke på dørene i de andre lejligheder, så de kunne komme ud. Beboerne har selvfølgelig været chokeret, siger Hendrik Lyberth.

Ved 11 tiden til formiddag var brandvæsnet i gang med at efterslukke for branden.

Politiet efterforsker stadigvæk, hvad årsagen er, men de ved, hvor branden er startet. Alle beboere er genhuset i samarbejde med INI.