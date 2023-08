Vidne til Christianiaskyderi: Jeg troede det var min sidste tid på jorden

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 30. august 2023 - 11:55

Lørdag aften klokken 19.25 lød der et kæmpe brag lige udenfor Stjerneskibet i Christiania. Så gik der to sekunder. Så lød der flere skud lige efter hinanden.

Nu viser det sig, at flere grønlændere var vidne til skyderiet. En af dem er Kiistat Barlaj på 56 år, der lørdag tidlig aften sad sammen med tre andre grønlændere i Stjerneskibet. Omkring hende sad 20 andre, og nød en øl på en lun sommeraften.

- Vi hørte et voldsomt knald. Så var alt stille i to sekunder. Så lød der omkring syv skud lige efter hinanden, og der var vi sikre på, at der var et skyderi lige udenfor Stjerneskibets dør. Jeg kunne ikke bevæge mig af rent chok, fortæller Kiistat Barlaj om skudepisoden.

Hun færdes normalt ikke på Christiania om aftenen, men havde valgt at tage derhen med en veninde den aften. Mens helvede brød løs på gaden lige udenfor Stjerneskibet, kryber Kiistat Barlaj sammen med sine tre venner, og 20 andre grønlandske gæster i Stjerneskibet under bordene.

- Aldrig har jeg haft så stort et ønske om at leve. Jeg tænkte, at vi er de næste, der bliver skudt. Hvis vi stak hovederne ud for at se, hvad der skete, ville vi blive ramt, følte jeg, fortæller Kiistat Barlaj.

Av mit ben

Kiistat Barlaj kan ikke fortælle, hvor længe skyderiet varede. Hun havde mistet tidsfornemmelsen. Men på et tidspunkt hørte hun sin ven jamre:

- Pludselig udbrød han, at han er ramt. Først forstod jeg ikke, hvad han var ramt af. Men da han gentog sine ord, så jeg blodet, der strømmede ud af hans ben. Det er et skrækkeligt syn. Det føltes som vores sidste minutter, fortæller Kiistat Barlaj.

Kiistat fortæller videre, at hun og hendes venner så en mand løbe ind i Stjerneskibet, og sprang ud ad et vindue for at flygte. Senere har det vist sig, at det var en af de to maskerede gerningsmænd, der valgte Stjerneskibet som flugtvej.

- Der gik flere minutter, før vi kunne tænke klart. Så ringede jeg til 112 og oplyste dem om skyderiet. Måske gik der omkring fem eller ti minutter, før hjælpen kom, men det føltes som en evighed for os. Vi måtte ikke forlade Christiania, men jeg havde virkelig hjemve på det tidspunkt, fortæller hun.

Er det sikkert at gå ud

Som en af de gæster på Christiania, der valgte at ringe til 112, fik hun af personalet besked om at undersøge tilstandene for de to andre skudofre, der lå udenfor Stjerneskibet.

- Udenfor kunne jeg se, at der var kaos og forvirring. Flere forsøgte at yde livreddende hjælp. Det ene offer lå helt stille, mens det andet offer kæmpede for sit liv. Vores ven var også ramt i sit ben. Det er et skrækkeligt syn, jeg nok ikke glemmer, siger hun.

I dag får hun krisehjælp, og er blevet oplyst om, at hun kan søge hjælp hos kommunen. Ofre og vidner til skyderiet på Christiania skal samles og lægge blomster ved Stjerneskibet, når området åbner igen.

- Men jeg tør simpelthen ikke at bevæge mig ud om aftenen. Jeg tør ikke. Jeg kan godt få lidt frisk luft om dagen, men lige så snart mørket falder på, så er jeg ikke tryg længere. Der går nok også noget tid, før jeg kommer på Stjerneskibet, fortæller hun.

Politiet har anholdt en 18-årig mand i sagen og efterlyst to andre formodede gerningsmænd.