Video: Rina afgører bronzekamp med redning

Håndboldmålmanden Rina Møller Lorentzen spillede sin sidste kamp for sit færøske hold sidste uge i bronzekampen i den færøske liga.

Holdene stod helt lige efter den ordinære spilletid og i den forlængede spilletid, derfor måtte kampen afgøres i straffekastkonkurrence.

Kampafgørende redning

Her parerede Rina Møller Lorentzen sidste skud fra Kyndil, og sikrede dermed sit hold bronzemedaljerne i den færøske liga.

- Jeg kan ikke rigtigt huske straffekastkonkurrencen, da adrenalinen pumpede og jeg havde kun fokus på at redde bolden. Vi var ellers tæt på at tabe kampen, og da vores modstander skulle skyde deres sidste skud, tænkte jeg kun på at redde bolden, da jeg var helt opsat på at få medalje. Det, jeg husker er, at mine holdkammerater stormede mod mig, og at mine tårer bare væltede ned ad kinderne af glæde, fortæller håndboldmålmanden til Sermitsiaq.AG.

Det har nemlig ikke været nem sæson for hende. Rina Møller Lorentzen blev korsbåndsskadet, da kvindelandsholdet spillede kvalifikationsturnering til VM sidste år. Hun har sidenhen besluttet, at hun ikke ville blive opereret. Og hun er lykkelig over at være tilbage på toppen.

- Det var det mest spændende kamp, jeg nogensinde har været med til. Det er svært at forklare følelsen at redde den sidste bold. Det er så fantastisk, fremhæver hun.

I tænkeboksen

Det var hendes sidste kamp for Stjørnan, og hun havde egentligt besluttet sig for at indstille sin håndboldkarriere efter denne sæson.

- Jeg har det dog haft fantastisk tid på banen, og nød vores kampe siden nytår. Nu er der kommet nye muligheder, hvor jeg er blevet tilbudt af en anden klub. Men jeg vil først lige tænke over, hvad det næste skridt skal være. Planen har ellers været, at jeg skulle tilbage til Nuuk og færdiggøre min kandidatuddannelse i Sprog Litteratur og Medier. Tiden må vise, hvad der kommer til at ske, og jeg vil ikke tage den endelige beslutning endnu, lyder det fra Rina Møller Lorentzen.

