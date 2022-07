Video: Kom med ind i Nuuks nye lufthavn på en virtuel rundtur

Merete Lindstrøm Tirsdag, 19. juli 2022 - 09:56

Selvom den nye lufthavnsbygning i Nuuk først står klar engang i 2024, kan man allerede nu komme med indenfor og se sig om i tax-free butikker, informationsområder og udgang til gates i en række videoer fra Kalallit Airports.

Projektdirektør hos KAIR, Aviaaja Karlshøj Knudsen, fortæller at terminalbygningen forventes at stå klar i slutningen af 2023, så man allerede bliver ekspederet og betjent der, før hele projektet står klar i 2024.

-Til den tid vil man visuelt og som rejsende begynde at mærke, at vi er ved at være halvvejs i projektet.

På førstesalen, som man kan se i videoen, skal der efter planen være et butiksareal, en passagerlounge, en crewlounge og plads til lufthavnspersonale.

Det store taxfreeområde kommer til at ligge nedenunder, og der er allerede god interesse fra erhvervet, fortæller projektdirektøren.

- Der er stor interesse fra lokale forretningsdrivende for at få små butikker derude, så det er meget positivt. Hvordan sammensætningen bliver, skal vi have på plads henover det næste halvandet års tid.

Allerede i august påbegyndes arbejdet med at asfaltere den første del af landingsbanen som skal tages i brug til november. På samme tidspunkt forventes det også at første del af terminalbygningen rejses, så der er noget at se på når Kalaallit Airports holder åbent hus 4. september.

-Ved arrangementet sidste år var der over 600 mennesker forbi og kigge. Vi håber, at vejret er med os og, at der kommer lige så mange i år, hvor der er endnu mere at se.