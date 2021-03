Videokampagne: Brevstem allerede nu

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 11. marts 2021 - 10:43

På grund af corona-restriktioner og afvikling af flere valg på samme tid, opfordrer Naalakkersuisut og landets kommuner, at så mange som overhovedet muligt brevstemmer i god tid forud for valgdagen den 6. april.

Det er udsigten til lange køer ved afstemningsstederne og dermed en øget smitterisiko, der har fået Selvstyret til at lave nogle videoklips, der sætter spot på muligheden for at brevstemme.

Brevstem allerede i dag

- Man kan allerede nu brevstemme til de fire valg ved at henvende sig til kommunen. Vær opmærksom på, at kommunens kontorer er lukkede i påsken, som ligger lige inden valgdagen, oplyses det i en pressemeddelelse fra Naalakkersuisut.

Se et af videoklip-kampagnen for at brevstemme herunder: