Video: Hvalfangere forstyrret af Arktisk Kommando

Kassaaluk Kristiansen, Thomas Munk Veirum Mandag, 27. juli 2020 - 11:15

En gruppe fangere i 15 joller var stærkt optaget af deres jagt efter en hval i en af Nuuks fjordsystemer, da Arktisk Kommandos inspektionsfartøj, Ejnar Mikkelsen, sejlede forbi dem med få meters afstand.

- Det er meget farligt. Det kunne koste liv. Vi holdt inde med vores hvalfangst, da menneskeliv er så meget vigtigere end tabt hvalkød, siger Aslak Jensen til Sermitsiaq.AG.

Aslak Jensen var en af fangerne, der var med under hvalfangsten. Han gjorde sig klar til at spyde hvalen, da hans kammerater begyndte at vinke og gjorde tegn til at kigge bag sig.

- Hvis ikke, vi havde drejet af, så var det lige tæt på, at skibet sejlede ind i os. Skibet sejlede ikke engang, og først efter det sejlede imellem os, sagtnede det farten. Så kunne vi heller ikke skyde efter hvalen, siger Aslak Jensen.

Vil klage

Efter længere tids jagt på hvalen, hvor jollerne prøvede at få hvalen til at dreje væk fra inspektionsskibet, kunne jollerne endelig skyde og dermed aflive hvalen. Hvalfangsten blev gjort unødig længere, end det var planlagt.

- Inspektionsfartøjet forstyrrede. Vi er erhvervsfangere, og vi arbejder, når vi er på fangst. Jeg har tænkt mig at tage kontakt til Arktisk Kommando og klage over deres opførsel. Det er respektløst opførsel, siger Aslak Jensen.

Arktisk Kommando: Vi villle ikke forstyrre fangsten

Arktisk Kommando oplyser i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG, at Ejnar Mikkelsen var på vej på opgave, og at man ikke havde til hensigt at forstyrre fangsten.

Skibschefen beskriver hændelsen således:

- Da vi på Ejnar Mikkelsen skal sejle igennem relativt snævert farvand, observerer vi 10-15 hurtiggående joller. Jollerne skifter hurtigt kurs og sejler på tværs af sejlretningen, de samles igen i dynger og sejler så hurtigt på tværs igen, udtaler skibschefen på Ejnar Mikkelsen og fortsætter:

- Ejnar Mikkelsen forsøger at sejle udenom jollerne, når de ligger samlet, men jollerne bryder hver gang op og samler sig et nyt sted. Ejnar Mikkelsen sejler så langt vest fra jollerne som muligt, og lægger sig med en fast kurs og fart for ikke at forvirre jollerne.

- Først her observerer vi hvaler, som svømmer sydover. Jollerne sejler nu parallelt med inspektionsfartøjet, mens de skyder mod hvalerne. Grundet den store koncentration af joller samt skydning, vælger jeg at lade Ejnar Mikkelsen holde kurs og fart, så vi ikke ligger inden for skudretning.

Ingen kommunikation

Besætningen på Ejnar Mikkelsen observerede ikke, at nogen af jollerne forsøgte at kommunikere med inspektionsfartøjet:

- Ligesom der heller ikke blev kommunikeret til Ejnar Mikelsen på kanal 16, udtaler skibschefen.

- Arktisk Kommando og Ejnar Mikkelsen beklager, at sejladsen har besværliggjort en fangst. Arktisk Kommando opfordrer til at bruge kanal 16, når der er behov for kommunikation til søs, skriver Arktisk Kommando.

Du kan se video af Jacob Emanuelsen, som også deltog ved hvalfangsten: