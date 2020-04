Video om inuitkvinder hitter

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 13. april 2020 - 10:40

En mobil, en make-upbørste og en nationaldragt.

Det er opskriften, som flere oprindelige folk bruger til at lave videoer, hvor de skifter fra almindeligt hverdagstøj til traditionelle nationaldragter.

Paninnguaq Lind Jensen fik ideen til at lave en video, hvor kvinder ved at gemme sig bag en make-up børste skifter tøj til traditionelle nationaldragter.

- Vi så andre oprindelige folk fra rundt omkring i verden lave lignende videoer og dele den på det sociale medier. Så tænkte jeg, at det kunne være fedt at se inuit gøre det samme, fortæller Paninnguaq Lind Jensen om ideen bag.

Hun besluttede sig for at søge andre kvinder, der kunne være interesseret i at dele forvandlingsvideoer med hende. Det tog knap en uge at samle videoer fra Grønland, Alaska og Nunavut. Gennem messengertjenesten på Facebook kom hun i kontakt med over 50 kvinder, og som hun udtrykker det, så ville de have ”skraldgrinet, hvis de var i samme rum”.

- Vi er meget overraskede over, at så mange har set den indtil videre, og at så mange har reageret på videoen. Nu er der snart 1 million visninger, siger hun.

Hun oplyser, at sangen ”Fight for the rights” af Kelly Fraser er valgt for at sætte fokus på inuits rettigheder som oprindelige folk, og for at ære sangerindens minde. Videoen blev delt på det sociale medier første gang den 8. april og er siden blevet set over 956.000 gange, fået over 15.000 reaktioner og 44.000 delinger.

Se videoen her: