Video i omløb med Polar Seafod produkter hos den russiske hær

”Soldater i Donetsk fortsætter offensiven og håber at kunne se en ende (på konflikten, red.)” kan man se russiske soldater flytter kasser med Polar Seafoods loge fra en lastbil til en anden.

Om videoen oprindelse The Sun er engelsksproget tabloidavis, der udgives i England, Skotland og Irland. Med sit oplag på 2.614.725 eksemplarer og 7,6 mio. daglige læsere er avisen Storbritanniens største og verdens næststørste engelsksprogede avis samt verdens 9. største avis i det hele tage På videoen står der at det er CGTN vie Reuters. CGTN er en international engelsksproget kinesisk statsdrevet kabel-tv-nyhedstjeneste baseret i Beijing, Kina

Det har fået flere læsere til tasterne som vil vide ”hvorfor Polar Seafood støtter Rusland i konflikten”

Men det er altså ikke tilfældet, understreger bestyrelsesformand Henrik Leth overfor Sermitsiaq.AG.

Først og fremmest vil formanden gerne vide om videoen overhovedet er ægte.

- Vi tror det er manipulerede billeder, for det giver ikke meget mening at laste frossen fisk på en kampvogn ude midt i en krigszone, siger Henrik Leth.

Kan ikke afsætte fabrikken

Men han erkender også at det er svært at styre hvor produkterne i den russiske fabrik, som Polar Seafood ejer 75 procent af, ender.

- Vi bryder os selvfølgelig ikke om at sådan en video dukker op. Hvis den er ægte så må jeg slå fast at vi ingen intentioner har om at støtte den russiske hær. Vi har til gengæld meget bevidst valgt at støtte den ukrainske hær med produkter via vores virksomhed i Ukraine.

Avisen Sermitsiaq skriver denne uge om at Polar Seafood har opgivet at komme af med sine aktier i den russiske virksomhed, da det ikke har været muligt at finde købere.

Russisk direktør

Og selvom Polar Seafood står som ejer så er det meget lidt indflydelse de har på driften, oplyser Henrik Leth.

- Vi har desværre ikke rigtigt nogen mulighed for at styre det derover, som tingene er nu og med en russisk direktør på stedet. Det er en virksomhed, der producerer til det russiske hjemmemarked, hvor de tidligere fik råvarer herfra, så stoppede vi det for nogen tid siden da konflikten startede.