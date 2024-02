Videnskab: Arctic Hub samler forskningen

Trine Juncher Jørgensen Søndag, 18. februar 2024 - 13:02

Forleden delte 72 forskere fra forskellige lande, forskningsdiscipliner og organisationer deres planer for forskning i Grønland i 2024 ved en online workshop arrangeret af Den Internationale Arktiske Hub.



Blandt deltagerne var forskere fra Grønland, Danmark, USA, England, Finland, Schweiz, Tyskland, Canada, der arbejder inden for mange forskellige forskningsfelter såsom sundhed, klima og pædagogik og dekolonisering.

Overblik over aktiviteter

Workshoppen hedder Arctic Hub Connect og her inviteres forskerne til at dele deres planlagte forskningsaktiviteter for den kommende sæson med hinanden og det grønlandske samfund. I år fandt workshoppen sted den 7. februar.

– Som de fleste ved, kommer der mange forskere her til landet, og det er et mål for Naalakkersuisut og for Arctic Hub at skabe bedre overblik over deres forskningsaktiviteter. Derfor er vi rigtig glade for, at så mange forskere valgte at deltage i dette års Arctic Hub Connect, for det bidrager virkelig til at forbedre overblikket over forskning i Grønland, siger sekretariatsleder i Arctic Hub Jula Maegaard-Hoffmann i en pressemeddelelse.

Læs hele artiklen i avisen Sermitsiaq: