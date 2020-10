Viceborgmester: Veje i Sydgrønland er alt for dyrt

Thomas Munk Veirum Onsdag, 07. oktober 2020 - 08:07

Det annullerede udbud på anlæggelsen af lufthavnen i Qaqortoq har fået Samarbejdspartiet til at foreslå, at man sadler helt om.

Byg et vejnet i regionen i stedet, lyder det fra partiet.

Men det er et afdiskuteret emne, mener viceborgmester i Kommune Kujalleq, Simon Simonsen (S):

- Selv med den allerbilligste løsning med en vej fra Qaqortoq til Narsarsuaq, og en vej fra Narsaq til Narsarsuaq, uden broer og tunneler, er og forbliver det en drøm, der ikke kan realiseres, skriver Simon Simonsen i en reaktion på udmeldingen fra Samarbejdspartiet.

Simonsen: Grusveje dur ikke

Simon Simonsen henviser til Transportkommissionens konklusion om, at ifølge kommissionens beregninger er et vejnet betydeligt dyrere for samfundet at anlægge end en lufthavn i Qaqortoq, og derfor gik kommissionen ikke videre i den retning.

Samarbejdspartiet foreslår, at man benytter muligheden i forbindelse med det annullerede udbud til, at vurdere om et vejnet af grusveje er en bedre løsning.

Men den løsning, mener Simons Simonsen, er urealistisk:

- Grusveje vil forværre en allerede sårbar regional infrastruktur markant. Herunder kan nævnes hele problematikken med vintervedligeholdelse af mange kilometer grusvej samt generelt vedligehold. Det er helt urealistisk, at dette vil øge tilgængeligheden i regionen, skriver han.