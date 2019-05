Viceborgmester erkender svigt i Tasiilaq

Walter Turnowsky Tirsdag, 07. maj 2019 - 13:35

Viceborgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Randi Vestergaard Evaldsen (D) erkender blankt, at kommunens indsats for børn i Tasiilaq lader meget tilbage at ønske.

- Der er og har været svigt, når det gælder de sociale indsatser, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Reaktionen kommer efter dokumentaren 'Byen hvor børn forsvinder', som blev vist på DR2 i går. Randi Vestergaard Evaldsen udtaler sig, da borgmester Asii Chemnitz Narup (IA) er på ferie og derfor ikke er tilgængelig for en kommentar.

- Vi må erkende, at vi har et stort problem med seksuelle overgreb og selvmord i Tasiilaq, lyder det fra viceborgmesteren.

Ubesatte stillinger

Dokumentaren beskriver, hvordan ofre for overgreb og selvmordstruede nærmest har råbt om hjælp - uden at der har været nogen reaktion.

- Jeg vil godt forsikre befolkningen i Tasiilaq om, at vi ikke er ligeglade. Men vi har strukturelle problemer, som ikke kan løses med et snuptag.

Nogle af de problemer, som kommunen kæmper med er, at man ikke kan få de ledige stillinger som sagsbehandlere i Tasiilaq besat. Som reaktion på det etablerede man sidste sommer et rejsehold.

- Jeg siger ikke, at vi gør nok, men vi gør dog noget. Blandet andet har vi sendt et rejsehold af psykoterapeuter til Tasiilaq ligesom der er afsat ekstra midler til en styrket indsats.

Ny struktur

I april sidste år etablerede kommunen en fælles visitation og et særligt underretningsteam, der vurderer samtlige nye børnesager. Det skete blandt andet som reaktion på flere kritiske tilsynsrapporter fra Selvstyret, der viste, at der lå bunker af børnesager, der ikke blev behandlet.

Men i den periode dokumentaren er optaget, har borgerne i Tasiilaq tilsyneladende ikke mærket nogen forskel.

- Når vi styrker indsatsen, så ville vi alle ønske, at man kan mærke det dagen efter. Men desværre vil der gå et stykke tid inden man kan se en forskel, siger Randi Vestergaard Evaldsen (D).

Inviterer til nye ideer

Kommunen bruger stadig flere penge på området, men indtil videre med beskedent resultat. Og stillingerne i Tasiilaq har nu stået ubesatte i over et år.

- Vi har brug for nye ideer og jeg vil som viceborgmester i Kommuneqarfik Sermersooq gerne række hånden ud til alle, der har forslag til, hvordan vi kan gøre tingene på en anden måde. Jeg i særdeles tilbyde at gå dialog med de mennesker, der medvirkede i udsendelse, lover Randi Vestergaard Evaldsen (D).

- Vi skal bruge dokumentaren konstruktivt, som et opråb om, at vi er nødt til at gøre noget. Som politikere og folkevalgte er vi nødt til at påtage os ansvaret og gøre noget, fremfor at løbe fra det.

- Vi skal sige nej

Hun opmærksom på, at det ikke er et problem, der er isoleret til Tasiilaq.

- Samtidigt vil jeg understrege, at disse problemer ikke er enestående for Tasiilaq. Det er landsdækkende problemer og den eneste måde vi kan løse dem på er, at vi står sammen. Vi skal sige fuldstændigt nej seksuelle overgreb og de mange selvmord.

- Vi har behov for nye metoder til forebyggelse af seksuelle overgreb, selvmord samt misbrug af alkohol af hash. For disse ting hænger jo ofte sammen.