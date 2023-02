Viagra - og altså ikke Ritalin - er hovedparten af ulovligt indført medicin

Anders Rytoft Fredag, 03. februar 2023 - 17:41

Viagra, som ulovligt medicin, er tilsyneladende eftertragtet.

Det potensfremmende lægemiddel, som mænd kan tage, hvis de har problemer med rejsning ved samleje, er hovedparten af den ulovligt indførte medicin, som bliver konfiskeret i tolden.

Imens kan Skattestyrelsens toldfunktion konstatere, at det drejer sig om en meget begrænset mængde af andre medicintyper, herunder Ritalin. Det bekræfter Grønlands Politis teori om, at den Ritalin, som er i omløb på det sorte marked, er ordineret medicin. En problematik, som Sermitsiaq.AG har beskrevet gennem en række artikler.

Oplysningerne fra toldfunktionen fremgår af et paragraf 37-svar fra Mimi Karlsen, naalakkersuisoq for sundhed.

Ingen planer om at øge kontrollen

Anna Wangenheim (D), der har fremsat spørgsmålet vedrørende salg af receptplig medicin, konstaterer, at misbrug og misbrugsbehandling er en tilbagevendende udfordring i samfundet.

Politikeren fra Demokraatit mener, at det er værd at bemærke, at der i de seneste år har været en langt større import og indrejse af udefrakommende i form af turister og arbejdskraft. Wangenheim vil derfor vide, hvilke planer Naalakkersuisut har for at bekæmpe indsmugling af ulovlige og euforiserende stoffer.

Men Naalakkersuisut har ingen planer.

Skattestyrelsen har i dag ti ansatte i toldfunktionen, og der er tilknyttet i alt syv hunde.

Naalakkersuisut mener, at det på nuværende tidspunkt ikke er nødvendigt med øgede bevillinger til Skattestyrelsen med henblik på øget kontrol af personer og fartøjer, ifølge Mimi Karlsen. Hun tilføjer, at Skattestyrelsen løbende drøfter kontrolbilledet med Naalakkersuisut for at sikre, at der er en rimelig balance mellem indsats og ressourcer inden for kontrolområdet af varer og personer.