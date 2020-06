VG udgiver kærlighedssang til landet

Redaktionen Torsdag, 04. juni 2020 - 09:41

Visit Greenland arbejder for at finde nye koncepter og sparke gang i hjulene i landets turistbranche, som er hårdt ramt af coronakrisen. Visit Greenland opfordrer befolkningen i Grønland til at lave små videoer af, hvad de elsker ved deres eget land med sangen ‘Nunarput Nuan’ af Katsi Kleist og Frederik Elsner som baggrund.

Visit Greenland lancerede sidste uge kampagnehjemmesiden NunarputNuan.gl, som skal inspirere lokale til at holde ferie og være turist i eget land.

I den forbindelse har Visit Greenland i samarbejde med musikerne Katsi Kleis og Frederik Elsner produceret en kærlighedssang til Grønland: ‘Nunarput Nuan’.

Onsdag d. 3. juni sparkede Visit Greenland en konkurrence i gang, hvor de opfordrer befolkningen til at vise, hvad de elsker ved deres eget land. Det kan for eksempel være deres yndlingsudsigt, hjemby eller bygd. Befolkningen opfordres til at filme det, de elsker, og bruge sangen Nunarput Nuan som baggrundsmusik.

Konkurrencen afgøres dog ikke af evnerne til at lave film men derimod ved lodtrækning. Præmierne er rejser og gavekort til rejser her i landet.