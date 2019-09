Veteraner fra Danmark besøger Nuuk

Walter Turnowsky Mandag, 02. september 2019 - 09:31

De godt 100 veteraner bosiddende i Grønland får opbakning fra veteraner fra Danmark til højtideligholdelsen af flagdagen for Danmarks udsendte 5. september.

Det er Veteranprojekt Grønland, der nu for andet år i træk besøger Grønland i anledning af flagdagen. Projektet er et samarbejde mellem KFUM Soldaterrekreation i Høvelte og frivillige ressourcepersoner i Allerød kommune. Projektet har både til formål at støtte op om gruppen af veteraner bosiddende i Grønland og hjælpe med at danne netværk, samt støtte veteraner fra KFUM soldaterrekreation i Høvelte.

- At være i Nuuk til flagdagen i 2018 og møde de herboende veteraner var en meget positiv oplevelse, og et kernepunkt for projektet. For at følge op på arbejdet i 2018 rejser vi til Grønland igen i år.

Veteranprojekt Grønland inviterer alle veteraner i Grønland til et nyt netværksmøde - på Sømandshjemmet i Nuuk den 5. september klokken 19.30.

- Alle tidligere udsendte er velkomne, også hvis man har været udsendt for Politi, Redningsberedskabet og Sundhedsvæsnet, fortæller projektleder Gerth Sloth Berthelsen, der selv har rødder i Nuuk, i en pressemeddelelse.