Vestnordisk Råd: Opret "Havets miljøpris"

Thomas Munk Veirum Lørdag, 09. maj 2020 - 08:54

Færøerne, Grønland og Island skal gøre mere for at sætte den internationale dagsorden inden for beskyttelse af verdenshavene, mener Vestnordisk Råd.

Rådet har derfor fået fremsat et forslag på forårssamlingen, der handler om, at Naalakkersuisut skal støtte oprettelsen og finansieringen af en ”Havets Miljøpris” i samarbejde med Færøerne og Island:

- Prisen skal uddeles til initiativer og tiltag, som skaber grundlag for, at vi forvalter og udnytter havets levende ressourcer bæredygtigt, mindsker forureningen af havene, beskytter havmiljøet og sikrer retten for nationerne til at leve af og udnytte sine egne ressourcer, skriver rådet om prisen.

Vestnordisk Råd skriver i sit forslag, at havene udgør 70% af klodens areal. Men kun 3% af verdens ressource- og energiforbrug kommer i dag fra havet.

- Vi er storhavsnationer

Derfor har stormagter og internationale organisationer sat stort fokus på havet og havets ressourcer, og de tre lande i Vestnorden bør følge trop, mener rådet:

- Ingen andre nationer i verden er så afhængige af havets ressourcer, som vi. Ingen andre nationer har så stærk en fælles historie baseret på havet og havets ressourcer, som vi. Ingen andre nationer råder over så store havområder og havressourcer pr. Indbygger, som Island, Færøerne og Grønland, skriver Vestnordisk Råd i sin begrundelse for forslaget og fortsætter:

- Vi er storhavsnationer og reelle stormagter, når det gælder havet og dets ressourcer. Derfor bør vi i Vestnorden selv tage initiativet til at påvirke og dominere den globale dagsorden, når det gælder havet, havets ressourcer og havmiljøet, lyder det fra rådet.

Inatsisartut skal efter planen behandle forslaget 20. maj.