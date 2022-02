Vestnordisk Råd: Dyrenes stormøde nomineret til pris

Kassaaluk Kristensen Mandag, 31. januar 2022 - 13:12

Forfatter til børnebogen ”Dyrenes stormøde om forureningen af vores jordklode”, Kent Kielsen, glæder sig over, at hans bog er nomineret til Vestnordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 2022.

Hans bog er en af de tre bøger, som er blevet nomineret til Vestnordisk Råds børne-og ungdomslitteraturpris.

- På grund af nomineringen er chancen for udbredelsen af bogen meget større. Det betyder meget for mig, at bogen er nomineret. Og jeg blev meget glad, da jeg fik det at vide og tænkte, at flere dermed kan få kendskab til og glæde af bogen, siger Kent Kielsen til Sermitsiaq.AG.

Vinderen af prisen bliver offentliggjort til efteråret, og med prisen følger der et beløb på 60.000 kroner.

Island nominerer bogen ”Forbudt at ødelægge” af Gunnar Helgason, mens Færøerne nominerer ”Bedstefar og jeg og bedstefar” af Dánial Hoydal og Annika Øyrabø.

For meget skrald

Det grønlandske bidrag lever meget godt op til sin titel. Bogen handler om dyr, der holder stormøde om forureningen. I bogen prøver dyrene at finde frem til, hvordan de kan stoppe forurening af naturen, og her blev konklusionen, at dyrene skal tage kontakt til børnene, da den næste generation dermed kan være mereopmærksom på at passe på naturen.

Kent Kielsen med sin bog "Dyrenes Stormøde om forurening af vores jordklode". Privat

Kent Kielsen blev inspireret til at skrive bogen under sine sejladser. Han fortæller til Sermitsiaq.AG, at han og hans familie ofte finder skrald og plastik under sejladserne, og at han på et tidspunkt undrede sig over de mange renovationsposer, der bare lå ved stierne i en bygd.

- Jeg håber, at flere vil læse bogen. Den sætter tanker i gang, i forhold til at passe på vores natur. Også håber jeg, at den kan blive brugt i undervisningen i folkeskolen, så børn kan blive opmærksomme over, hvor vigtig det er, at vi passer på vores natur og dyrene, siger han.

- Det er allerede en stor ting for mig, at bogen er nomineret. Det i sig selv er nok for mig. Jeg er glad og taknemlig for, at min bog er nomineret, slutter Kent Kielsen.