Vestis blokerer for 15 bulkskibe

I alt 15 bulkskibe har kastet anker nordvest for Sisimiut, mens de venter på, at vestisen i Davisstrædet smelter.

På marinetraffic.com kan man se, at to bulkskibe mere har retning mod Hellefiskebankene nordvest for Sisimiut mandag eftermiddag. De to skibe har som de første 15 bulkskibe samme slutdestination, som er Milne, Canada.

DMI.dk bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at det er på grund af ufarbart hav, at skibene har kastet anker i grønlandsk farvand.

Ifølge DMI venter skibene, der fragter jernmalm fra Milne Inlet i Canada, på at Vestisen bryder op og smelter, til de kan sejle videre til deres slutdestination i Canada.

To år i streg er usædvanligt

Jens Jakobsen fra DMI’s isforholdservice forklarer, at der også har været mere is i Davisstrædet i august sidste år. Ifølge DMI’s afdeling for isforhold vil Davisstrædet være isfri i august og september, hvor fragtskibe vil sejle jernmalm ud af Canada.

Det usædvanlige ved i år er dog, at den isfrie periode lader vente på sig igen, for andet år i træk.

- Det er ikke usædvanligt med is i Davis Strædet i begyndelsen af august, men det er lidt usædvanligt, at der observeres så store områder med Vestis to år i træk her i begyndelsen af august. Normalt er det cirka hvert 3. - 4. år der observeres Vestis i begyndelsen af august i Davis Strædet, oplyser Jens Jakobsen.

I løbet af august forventes det, at de sidste rester af Vestis smelter.