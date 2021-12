Verner Hammeken: Vores flåde står stærkt, indtil nye teknologier vinder indpas

Redaktionen Søndag, 05. december 2021 - 13:02

- Kan du oplyse, hvor I køber jeres brændstof henne?

Det spørger avisen Sermitsiaq Royal Arctic Lines direktør Verner Hammeken.

– Ikke al olie købes hos Polar Oil. Vi køber også olie udenfor Grønland for en del af den tunge olie (HFO).

- Hvad vil I gøre for at nedsætte jeres udledning af CO2 fra flåden?

– I første omgang vil vi formalisere tallet for vores samlede CO2-udledning i 2022. Dette er en stor opgave, da vi på denne måde gør tallet til genstand for revision. Når tallet derefter er på plads, vil vi fra 2023 bruge det som en basislinje for de forbedringer, vi kan skabe på skibene og på land med de kendte muligheder, der er for at optimere: Arbejdsgange, ny teknologi, servicedesign og så videre.

– På den lange bane, så sker der en masse på det maritime områder med alternative brændstoffer og fremdrivningsteknologi. Der er ingen tvivl om, at vores flåde, som har en gennemsnitsalder på seks år når de sidste to skibe er leverede, vil stå stærkt indtil nye teknologier vinder tilstrækkeligt indpas, så vi er flådemæssigt godt placeret i forhold til alder. Vi har en flåde, som vil have en økonomisk og miljømæssig levetid, der vil passe med de nye muligheder, vi absolut regner med vil være tilgængelig lige på den anden side af 2030’erne, forklarer direktøren.

