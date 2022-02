Verdenspremiere i Nuuk: Se billederne fra Katuaq her

Der var både politikere og kunstnere til stede da verdenspremiere på filmen Against The Ice rullede over lærredet i Katuaq onsdag aften.

Redaktionen Torsdag, 24. februar 2022 - 11:12

Onsdag var Katuaq stuende fuld, da Netflixfilmen Against The Ice skulle vises for et stort publikum for første gang.

En af filmens hovedpersoner og medforfatter på manuskriptet, Nicolaj Coster Waldau, var på den røde løber med sin kone Nukaaka Coster.Waldau og mange andre af landets kendte kunstnere og politikere.

Mediehusets fotograf Leiff Josefsen, var med og fangede stemningen ved aftenens begivenhed.