Verdensmålskole: Greenland Business School i globalt uddannelsesforum

Jensine Berthelsen Søndag, 13. august 2023 - 12:47

De unge skal lære at begå sig som globale verdensborgere, ligesom de skal lære at forholde sig til FN´s 17 verdensmål. Det er nemlig de verdensmål, der gerne skal sikre jordklodens fremtid i bæredygtighedens tegn.

Hvad er verdensmålsskoler? UNESCO Associated Schools Project (ASP) er et globalt uddannelsesnetværk, som blev lanceret i 1953 med det formål at udvikle undervisning, der fremmer international forståelse og fred.

Når en skole bliver en del af UNESCO ASP, forpligter den sig til at fremme UNESCO’s idealer gennem udvikling af undervisningsmateriale og -metoder, der kan forberede børn og unge til at agere i en kompleks og gensidig afhængig verden.

Netværket består i dag af 11.500 uddannelsesinstitutioner (lige fra børnehaver til lærerseminarier) spredt over 182 lande.

Greenland Business School har igennem længere tid arbejdet for at gøre skolen til en verdensmålsskole, hvor alle skolerne i netværket er forpligtet til at arbejde med globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling.

Alle i skolen skal deltage

Forstander på GBS, Christel Lund Bøjler fortæller, at skolen i øget grad skal udvikle undervisning med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål:

- Verdensmålene skal danne rammen for skoler med særligt fokus på bl.a. FNs mål 4: Kvalitetsuddannelse. Det betyder bl.a., at man som UNESCO Verdensmålsskole deltager i en global agenda for bæredygtigudvikling i uddannelser, forklarer Christen Lund Bøjler i en pressemeddelelse.

I dagligdagen betyder det, at man arbejder mere med faglige emner i undervisningen. Det er blandt andet bæredygtighed og globalt medborgerskab, og dertil uddyber Lund Bøjler, at det forhold at skolen nu er en del af verdensmålsskolerne kommer til at medføre justeringer i skolens praksis:

- Det kan kræve en justering af skolens nuværende praksis. Derfor er det vigtigt, at alle skolens aktører (administration, teknisk personale, elever, lærere og ledelse) er involverede i arbejdet som UNESCO Verdensmålsskole.

Læs i øvrigt mere om Grønlands deltagelse i FN´s verdensmål HER.