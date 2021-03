Verdens største snemand skyder i vejret

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 28. marts 2021 - 10:42

Kulturhuset Taseralik

Verdens største snemand skal efter planen stå klar søndag eftermiddag, hvor Kulturhuset Taseralik indbyder alle til forskellige aktiviteter.

I fredags gik frivillige i gang med det store projekt med at bygge snemanden og som det kan ses på billederne har det været nødvendigt at benytte stiger, da man virkelig mener det, når man har ambitionen om at lave verdens største snemand.

Klædes på

Senere i dag søndag skal snemanden klædes på, og den får blandt andet et 16 meter langt halstørklæde.

Kulturhuset Taseralik

Klokken 13.00 er der åbningstale, som er startskuddet til forskellige Inuit Games på søen.

Klokken 15.00 sluttes hele projektet af med ”Jerusalema Dance” der for tiden går hele verden rundt for at mindes Covid-19 nedlukningen. Arrangørerne fastslår, at alle i Sisimiut er velkomne til at komme og deltage.

Ideen med arrangementet er at fremme frihed til frivillighed og sammenhold.