Verdens største museum i Qaqortoq

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 08. august 2021 - 11:05

Museet i Qaqortoq vil sende en live rundvisning på Facebook for, at markere et internationalt samarbejde med verdens største museum, The Smithsonian klokken 16.00. Museet har nemlig fået fingre i et blogindlæg fra verdens største museum om amerikanernes tid i 1933.

- Vi er meget stolte over samarbejdet mellem The Smithsonian og Qaqortoq Museum. Det er jo sagt med et smil, et samarbejde mellem verdens største museum og – i al beskedenhed – verdens bedste museum, siger museumslederen i Qaqortoq, Dan Ullerup.

Dan Ullerup, leder af Qaqortoq Museum / Qaqortup Katersugaasivia Qaqortup Katersugaasivia / Qaqortoq Museum

Samarbejdet mellem The Smithsonian og museet i Qaqortoq kunne lad sig gøre, da den verdens største museum udstiller flyet, Tingmissartoq, som Lindbergh brugte i 1933. Han fløj med Tingmissartoq for besøge flere forskellige byer i landet.

8 siders blogindlæg fra museet

Samarbejdet mellem de to museer har resulteret i et 8 siders stort blog-indlæg om Lindberghs rejse rundt i Grønland. I blogindlægget kan man læse amerikanernes første møde med landet og grønlændere, som omtales positivt:

- Når verdens største museum nævner f.eks. den særlige grønlandske gæstfrihed og i billeder viser, hvor flot her er, når det ud til massevis af mennesker rundt om i hele verden. Vores håb er derfor, at når der er kommet styr på Corona – at sådant et blogindlæg kan have inspireret eventyrlystne folk kloden rundt til at komme til Grønland og i særdeleshed Qaqortoq Museum, siger Dan Ullerup.

Udover rundvisning på Facebook, så vil blogindlægget fra The Smithsonian samtidig blive offentliggjort på Qaqortoq Museums facebookside.